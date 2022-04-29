Rusya'dan BM Genel Sekreteri Guterres'in bulunduğu Kiev'e füzeli saldırı! İşte korku dolu anların görüntüleri

Rusya-Ukrayna savaşında dünya basınını sallayan bir füzeli saldırı meydana geldi. Ukrayna'dan yapılan açıklamada saldırı anında BM Genel Sekreteri Guterres'in de şehirde olduğu belirtildi. A Haber, Rusya'nın Kiev'e gerçekleştirdiği füzeli saldırının görüntülerini yayınladı.