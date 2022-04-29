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Rusya'dan BM Genel Sekreteri Guterres'in bulunduğu Kiev'e füzeli saldırı! İşte korku dolu anların görüntüleri

Rusya-Ukrayna savaşında dünya basınını sallayan bir füzeli saldırı meydana geldi. Ukrayna'dan yapılan açıklamada saldırı anında BM Genel Sekreteri Guterres'in de şehirde olduğu belirtildi. A Haber, Rusya'nın Kiev'e gerçekleştirdiği füzeli saldırının görüntülerini yayınladı.

Giriş Tarihi: 29.04.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 11:56
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Rusya’dan BM Genel Sekreteri Guterres’in bulunduğu Kiev’e füzeli saldırı! İşte korku dolu anların görüntüleri

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki büyük patlama duyulduğu ve kent merkezinden dumanlar yükseldiği açıklandı. Kiev'in Şevçenkovskiy Mahallesi'ne füze fırlatıldı.

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Rusya’dan BM Genel Sekreteri Guterres’in bulunduğu Kiev’e füzeli saldırı! İşte korku dolu anların görüntüleri

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko, burada gazetecilere, Rusya'ya ait füzenin sivillerin yaşadığı evleri vurduğunu öne sürdü.

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Rusya’dan BM Genel Sekreteri Guterres’in bulunduğu Kiev’e füzeli saldırı! İşte korku dolu anların görüntüleri

Füzenin Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'dan fırlatıldığını belirten Geraşçenko, saldırıda 6 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

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Rusya’dan BM Genel Sekreteri Guterres’in bulunduğu Kiev’e füzeli saldırı! İşte korku dolu anların görüntüleri

Bu arada Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin danışmanlarından biri olan Ukrayna müzakere ekibinin başkanı Mykhailo Podolyak, BM Genel Sekreteri António Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezindeki füze saldırıları hakkında Tweet attı.

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Rusya’dan BM Genel Sekreteri Guterres’in bulunduğu Kiev’e füzeli saldırı! İşte korku dolu anların görüntüleri

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