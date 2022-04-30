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Japonya, Kazakistan'a, Ukrayna konusunda uluslararası toplumla hareket etmesi çağrısında bulundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.04.2022
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Japonya, Kazakistan’a, Ukrayna konusunda uluslararası toplumla hareket etmesi çağrısında bulundu

Japonya, Rusya'nın Ukrayna'yı açtığı savaşı kınayan Birleşmiş Milletler (BM) tasarısına çekimser kalan Kazakistan'a, uluslararası toplumla uyum içinde hareket etme çağrısı yaptı.

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