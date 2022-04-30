KKTC'de hükümetin istifası Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunuldu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi'nden oluşan koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu. KKTC Cumhuriyet Meclisinde bugün gerçekleştirilmesi planlanan hükümetin güven oylaması, Sucuoğlu'nun istifa dilekçesini sunması sebebiyle yapılamadı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Başbakan Sucuoğlu, 25 Nisan tarihinde kurulan hükümetinin istifa mektubunu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunmasının akabinde açıklamalarda bulundu.
Başbakan Sucuoğlu, Tatar'ın istifayı kabul ettiğini ve yeni hükümet kurulana kadar mevcut devletin devamı yönündeki yetki yazısını kendilerine verdiğini dile getirdi.
Önlerindeki süreci hep birlikte izleyeceklerini dile getiren Sucuoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı demokrasi ve demokratik süreç gereği gereken adımları atacak, bunları değerlendirdik. Hayırlı olsun. İnşallah önümüzdeki süreç çok daha iyi olur." diye konuştu.
GÜVENOYU VERMEME KARARI
KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi'nden (YDP) oluşan koalisyon hükümetinde yer alan YDP ile DP, hükümete güvenoyu vermeme kararı almıştı.
YDP ile DP, bu karara gerekçe olarak hükümet için 100 günlük eylem planı hazırladıklarını ve bunun güven oylamasından önce imzalanmasını beklediklerini ancak Sucuoğlu'nun bunu imzalamamasını göstermişti.
GÜVEN OYLAMASI YAPILAMAYACAK
KKTC Cumhuriyet Meclisinde bugün yapılması planlanan hükümetin güven oylaması, Sucuoğlu'nun istifa dilekçesini sunması nedeniyle yapılamadı.
Meclis Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, "Sucuoğlu'nun hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a sunması nedeniyle, Bakanlar Kurulu için güven oylamasını yapmak üzere toplantıya çağrılan Cumhuriyet Meclisi Olağanüstü Genel Kurul Birleşiminin gerekçesi ortadan kalkmıştır. Bu nedenle bugünkü Olağanüstü Genel Kurul Birleşimi yapılmamıştır." ifadeleri yer aldı.
UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ 25 NİSAN'DA KURULDU
KKTC'de UBP, DP ve YDP'den oluşan koalisyon hükümeti, UBP Genel Başkanı Sucuoğlu başkanlığında 25 Nisan'da kurulmuştu.
Sucuoğlu'nun kabine listesini sunduğu KKTC'nin 39. hükümeti, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onaylanmıştı.
KKTC SEÇİM SONUÇLARI
KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimleri UBP yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı.
Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3 ve YDP 2 sandalye elde etti.
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