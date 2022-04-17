Rusya, Kiev’de bulunan Brovary’de silah fabrikasını imha etti

Konaşevkov ayrıca açıklamasında, "Özel bir askeri operasyonun başlamasından bu yana toplamda, Kiev milliyetçi rejimi 63 ülkeden Ukrayna'ya 6 bin 824 yabancı paralı asker kabul etti. En büyük grup bin 717 ile Polonya'dan geldi. ABD, Kanada ve Romanya'dan yaklaşık bin 500 paralı asker geldi. İngiltere ve Gürcistan'dan 300'er asker geldi. Suriye'den 193 militan geldi. Paralı askerlerin büyük çoğunluğu artık Kiev, Harkov, Odessa, Nikolaev ve Mariupol şehirlerinde Ukrayna ordusuna dağıtılıyor. Saldırılar sonucunda, paralı asker sayısı giderek azalmakta ve bugün 4 bin 877 kişi olduğunu biliyoruz. Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından çatışmalarda bin 35 yabancı paralı asker öldürülürken, 912 paralı asker çatışmalara katılmayı reddetti ve ülkeden kaçtı. Yabancı paralı askerlerin Uluslararası İnsancıl Hukuk çerçevesinde "savaşçı" statüsüne sahip olmadığını hatırlatmak isteriz. Slavları öldürerek para kazanmak için Ukrayna'ya geldiler. Bu nedenle onları bekleyen en iyi şey cezai sorumluluk ve uzun hapis cezalarıdır" ifadelerini kullandı.