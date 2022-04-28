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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.04.2022 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de büyük patlama

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in şehir merkezinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Cumhurbaşkanı Zelenski'nin danışmanlarından biri olan Ukrayna müzakere ekibinin başkanı Mykhailo Podolyak Tweet'inde "Antonio Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezine füze saldırısı düzenlendi. Bir gün önce Kremlin'de uzun bir masada oturuyordu ve bugün başının üstünde patlamalar var" açıklamasını yaptı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in şehir merkezinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Patlamanın gerçekleştiği binanın roket üretim fabrikası olduğu belirtildi. Rusya tarafından 3 stratejik noktanın hedef alındığı aktarılıyor.

Ukrayna haber kanalı Kiev Independent'ın haberine göre Kiev'de iki büyük patlama duyuldu ve kent merkezinden dumanlar yükseldiği açıklandı.

Ukrayna müzakere ekibinin başkanı Mykhailo Podolyak saldırıyı doğruladı.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES KİEV'DEYDİ

Cumhurbaşkanı Zelenski'nin danışmanlarından biri olan Ukrayna müzakere ekibinin başkanı Mykhailo Podolyak, BM Genel Sekreteri António Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezindeki "füze saldırıları" hakkında Tweet attı.

Podolyak Tweet'inde "Antonio Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezine füze saldırısı düzenlendi. Bir gün önce Kremlin'de uzun bir masada oturuyordu ve bugün başının üstünde patlamalar var" ifadeleri yer aldı.

Kiev şehir merkezinde şiddetli patlama! KİEV ŞEHİR MERKEZİNDE ŞİDDETLİ PATLAMA!



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