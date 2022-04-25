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Son dakika: Rusya'dan flaş karar: 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.04.2022 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
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Son dakika: Rusya’dan flaş karar: 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği, 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Bu nedenle, Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr’in bakanlığa çağrıldı.

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