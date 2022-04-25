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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Washington'un Rusya stratejisini açıkladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.04.2022 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Washington’un Rusya stratejisini açıkladı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın başkenti Kiev ziyareti dönüşünde yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna savaşındaki stratejisini, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ederken yaptıklarını yapamayacak kadar zayıfladığını görmek istiyoruz." şeklinde açıkladı.

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