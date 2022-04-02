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Son dakika: Bulgaristan bir Rus diplomatı daha "istenmeyen kişi" ilan etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.04.2022
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Son dakika: Bulgaristan bir Rus diplomatı daha istenmeyen kişi ilan etti

Son dakika haberine göree Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde Birinci Sekreter düzeyinde görev yapan bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

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