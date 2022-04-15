15 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rusya 18 AB'li diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Son dakika: Rusya 18 AB'li diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.04.2022 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
ABONE OL
Son dakika: Rusya 18 AB’li diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Son dakika haberi... Rusya, mütekabiliyet gereği ülkedeki AB temsilciliğinde görevli 18 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA