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Geçen yıl kuraklıktan etkilenen Amasya'da barajlar doldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.04.2022
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Geçen yıl kuraklıktan etkilenen Amasya’da barajlar doldu

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, geçen yıl Türkiye'nin en kurak illerinden birinin Amasya olduğuna işaret ederek, "İlimizde DSİ'ye ait 4 baraj ve 17 gölet var. Bunlardaki doluluk oranı geçen yıl yüzde 34 iken bu yılki doluluk oranı yüzde 83." dedi.

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