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35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı: Fransa Dışişleri Bakanlığından flaş hamle

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.04.2022 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
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35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı: Fransa Dışişleri Bakanlığından flaş hamle

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede görev yapan 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alındığı duyuruldu. Açıklamada önceliğin Fransızların ve Avrupalıların güvenliğini sağlamak olduğu kaydedildi.

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