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Son dakika: Rusya felakete uyandı: Ukrayna sınırına yakın şehrinde petrol deposunda yangın çıktı! İşte ilk kareler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.04.2022 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
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Son dakika: Rusya felakete uyandı: Ukrayna sınırına yakın şehrinde petrol deposunda yangın çıktı! İşte ilk kareler

Son dakika haberi... Rusya’nın Ukrayna sınırına 150 kilometre uzaklıkta bulunan Bryansk şehrindeki petrol deposunda yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada yaralanan olmadığı bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Bryansk şehrinde bulunan petrol deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktığını bildirdi.

Açıklamada, yangın nedeniyle yaralanan olmadığı ve bölgede yaşayanların tahliye edilmeyeceği kaydedildi.

Rus basınına konuşan görgü tanıkları, depoda çeşitli patlamaların duyulduğunu söyledi.

Ukrayna sınırına yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan Bryansk'taki petrol deposunda söndürme çalışmaları sürüyor.




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