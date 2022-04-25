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Son dakika: El Salvador'da OHAL süresi 30 gün daha uzatıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.04.2022
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Son dakika: El Salvador’da OHAL süresi 30 gün daha uzatıldı

Son dakika haberi... Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, çete üyelerinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 27 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 30 gün uzatıldı.

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