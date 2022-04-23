Zelenskiy’den dikkat çeken Rusya açıklaması: Ukrayna’ya saldırmak sadece bir başlangıç

Zelenskiy, yayımladığı video mesajında, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir başlangıç olarak öngörülmüştü. Sonra diğer ülkeleri ele geçirmek istiyorlar. Doğal olarak, Rusya'nın bu hırsını kırmak için kendimizi gerektiği kadar savunacağız." dedi.