Zelenskiy'den dikkat çeken Rusya açıklaması: Ukrayna’ya saldırmak sadece bir başlangıç
Ukrayna Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy, Rusya için Ukrayna’ya saldırmanın sadece bir başlangıç olduğunu, Rusya’nın daha sonra diğer ülkeleri ele geçirmek istediğini belirtti.
Zelenskiy, savaşa tepki vermeyen ve Ukrayna'ya yardım etmeyen tarafsız ülkelere de çağrıda bulunarak, bunun çok riskli olduğunu, bu tür ülkelerin her şeylerini kaybedebileceğini söyledi.
Yaşamın ölüme karşı zaferine inanan tüm halkların Ukrayna ile savaşması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Bize yardım etmelisiniz, çünkü bu yolda ilk olan bizdik." ifadesini kullandı.
Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'nın ortaklarının istedikleri silahları kendilerine teslim ettiklerini belirterek, bu ülkelere teşekkür etti.
Ülkesinin ilk görevinin orduyu gerekli silahlarla temin etmek olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ve sonunda bizi dinleyen, tam olarak istediğimizi bize veren tüm ortaklarımıza minnettarım.
Çünkü bu silahlarla binlerce insanın hayatını kurtarabileceğimizi kesin olarak biliyoruz. İşgalcilere Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kalacakları günün yaklaştığını gösterebiliriz." şeklinde konuştu.
Zelenskiy ayrıca, Rus ordusunun kontrolündeki topraklarda bulunan Ukraynalıları Rus güçlerine karşı direnmeye çağırdı.
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