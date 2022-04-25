TikTok akımı hayatlarına mal oldu! En az 33 kişi öldü

Korkunç olay, acil durum ekiplerinin olay yerine vardığında "kundaklama" ihtimali nedeniyle bir cinayet şüphesine neden oldu ve polisin olayla ilgili bir cinayet soruşturması başlatması ile sonuçlandı. Fakat ABD, Winsconsin eyaletindeki Şerif Yardımcısı Chad Billeb, adli tıp incelemesinin sonunda çiftin yangın başlamadan önce öldüğünü tespit ettikleri belirtildi.