TikTok akımı hayatlarına mal oldu! En az 33 kişi öldü
İnsanların ahşap üzerine aydınlatma benzeri bir tasarım yapmak için yüksek voltaj kullandığı bir TikTok akımı, 44 yaşındaki Tanya Rodriguez ve 52 yaşındaki James Carolfi'nin hayatına mal oldu. American Woodturners Derneği'nin verilerine göre bu tekniğin denemesi nedeniyle en az 33 kişi öldü.
Tiktok'ta son günlerde viral olan bir sanat tekniği, oldukça tehlikeli sonuçlara neden oluyor. Bu çifte de bu tekniği kullandıkları esnada trajik kazada elektrik çarpması sonucu öldükleri bildirildi.
"YANGINDAN ÖNCE ÖLMÜŞLER"
Rodriguez ve Carolfi, kimyasalla ıslatılmış ahşap üzerinde bir desen oluşturmak için yüksek voltajlı elektriğin kullanıldığı, fraktal ahşap yakma tekniğini kullandılar.
Fakat yetkililerin düzenlediği basın toplantısında bu tekniği kullanırken çift elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği ve yangının evin geri kalanına yayıldığı belirtildi.
Korkunç olay, acil durum ekiplerinin olay yerine vardığında "kundaklama" ihtimali nedeniyle bir cinayet şüphesine neden oldu ve polisin olayla ilgili bir cinayet soruşturması başlatması ile sonuçlandı. Fakat ABD, Winsconsin eyaletindeki Şerif Yardımcısı Chad Billeb, adli tıp incelemesinin sonunda çiftin yangın başlamadan önce öldüğünü tespit ettikleri belirtildi.
"WASHINGTON'DA TEKNİK YASAKLANDI, EN AZ 33 KİŞİ ÖLDÜ"
21 Nisan Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında ise olayın doğası ve yangının yol açtığı büyük hasar nedeniyle ölüm nedeninin belirlenmesinin ve olayları aydınlatmanınn çok zor olduğu dile getirildi. Fakat araştırmalar sonucunda ölümün kazara olduğu tespit edildiği dile getirildi.
Fraktal ahşap yakma, TikTok gibi sosyal medya siteleri sayesinde sıklıkla denenen ve popüler bir sanat yöntemi haline geldi. Fakat birçok kişi, bu tekniğin büyük tehlikeler barındırdığını dile getiriyor.
American Woodturners Derneği'nin verilerine göre bu tekniğin denemesi nedeniyle en az 33 kişi öldü.
CBS News raporlarına göre ise 2017 yılında AAW Güvenlik Komitesi, Washington eyaletinde bir ahşap işçisinin bu tekniği kullanmaya çalışırken öldürüldüğü bildirildikten sonra bu tekniği kullanmakla ilgili bir yasak konuldu.
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