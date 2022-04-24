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Ukrayna'dan Rusya savaşı hakkında flaş iddia! Luhansk'a yapılan Rus saldırısında çok sayıda ölü var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.04.2022
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Ukrayna’dan Rusya savaşı hakkında flaş iddia! Luhansk’a yapılan Rus saldırısında çok sayıda ölü var

Rusya-Ukrayna savaşında sıcak gelişmeler devam ederken, Luhansk Valisi Sergey Gayday'dan yeni bir iddia geldi. Rusya'nın Luhansk'a saldırının sürdüğünü belirten Luhansk Valisi Gayday, 8 kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Luhansk Valisi Sergey Gayday, Rus ordusunun Luhansk'a düzenlediği saldırılar sonucunda 8 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar sürerken, Rus ordusu sivil yerleşim alanlarını vurmaya devam ediyor.

Luhansk Valisi Sergey Gayday yaptığı açıklamada, "Luhansk, Rusya saldırıları altında. Saldırılar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, en az 7 ev ve 1 polis karakolu yıkıldı. Dün Gorniy ve Zalatoy şehirlerine düzenlenen saldırılarda ise 6 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi ağır yaralandı. Popasna şehrinde birkaç gün önce düzenlenen saldırı da ise göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetmişti" dedi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından dün Rubijne şehrinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin göçük altından çıkarıldığını belirten Vali Gayday, "Dün Ruslar 12 kez sivil yaşam alanlarına saldırı düzenledi. Gorniy, Zalatoy, Lısıçansk ve Severodonetsk şehirlerinde insanlar zarar gördü. Lısıçansk şehrinde çok katlı bina, Rubijne şehrinde 1 müstakil ev yandı. Severodonetsk kentinde ise 5 ev ve 1 polis karakolu zarar gördü" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından Donetsk ve Lugansk bölgelerindeki saldırılar hakkında yapılan açıklamada, "Donetsk bölgesinde birliklerimize yönelik saldırılar daha aktif hale geldi. Rubijne ve Popasna şehirlerinde çatışmalar devam ediyor" sözlerine yer verildi.

RUSYA'DAN SEVKİYAT AÇIKLAMASI

Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği, "İran'ın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya silah sevkiyatı yaptığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Rus Büyükelçiliği sosyal medya hesabı Twitter'dan bazı uluslararası medya organlarında yayımlanan söz konusu haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan İran'ın Rusya'ya silah desteğine ilişkin haberler asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası bazı medya organlarında, bir süre önce İran'ın, Ukrayna savaşında kullanılmak üzere aralarında İran yapımı Bavar-373 savunma sisteminin de bulunduğu silahları, Irak üzerinden Rusya'ya gönderdiği yönünde haberler yayımlanmıştı.

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