Ukrayna’dan Rusya savaşı hakkında flaş iddia! Luhansk’a yapılan Rus saldırısında çok sayıda ölü var

Luhansk Valisi Sergey Gayday yaptığı açıklamada, "Luhansk, Rusya saldırıları altında. Saldırılar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, en az 7 ev ve 1 polis karakolu yıkıldı. Dün Gorniy ve Zalatoy şehirlerine düzenlenen saldırılarda ise 6 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi ağır yaralandı. Popasna şehrinde birkaç gün önce düzenlenen saldırı da ise göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetmişti" dedi.