25 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Azerbaycan'dan Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözlerine tepki

Azerbaycan'dan Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözlerine tepki

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.04.2022 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
ABONE OL
Azerbaycan’dan Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin sözlerine tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili sözlerine tepki gösterdi. Açıklamada, "1915 olaylarını siyasetçiler değil tarihçiler araştırmalı. Tarihi tahrif etme ve onu siyasi baskı için kullanma girişimleri kabul edilemez" ifadelerine yer verdildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA