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Paris'te polis "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracına ateş açtı, 2 kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.04.2022
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Paris’te polis dur ihtarına uymayan sürücünün aracına ateş açtı, 2 kişi öldü

Son dakika haberine göre: Fransa'nın başkenti Paris'te polisin, "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araca ateş açması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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