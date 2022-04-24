24 Nisan 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanlığı'ndan Biden'a '1915' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Biden'a '1915' tepkisi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.04.2022 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı’ndan Biden’a ’1915’ tepkisi

Son dakika haberine göre: Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Talihsiz beyanı reddediyor, yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberine göre: Dış,işleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Talihsiz beyanı reddediyor, yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

1915 olayları konusunda tarihi olgularla ve uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamaların geçerliliği bulunmamaktadır. Buna ABD Başkanı Biden'ın 2021 yılında yaptığı hatanın tekrarı niteliğindeki bugünkü talihsiz beyanı da dahildir. Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan, bu tür açıklamaları ve kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz.

Tarihten husumet çıkarmaktan başka amaca hizmet etmeyen tek taraflı ve seçici yaklaşımlar ahlaken sorunlu, siyaseten art niyetlidir. İnsani ve vicdani duruş, etnik ve dini ayrım gözetmeksizin o dönemde yaşanan tüm acıların anılmasını gerektirir. Türkiye, Ermeniler dahil tüm Osmanlı nüfusunun yaşadığı acıları saygıyla anmaktadır. Bu acıları siyasete malzeme yapma girişimlerini reddediyoruz.

Türkiye, 1915 olayları gibi tarihin tartışmalı dönemlerinin önyargısız biçimde, bilimsel ve hukuki esaslar çerçevesinde araştırılması ve adil bir hafızaya ulaşılması gerektiği görüşündedir. Bu anlayışla Türkiye, Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiş, arşivlerini açmıştır.

Türkiye, bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarın hakim olması, işbirliği ruhunun öne çıkması için çaba göstermektedir. Ermenistan'la başlatılan normalleşme girişimi bu anlayışın bir başka tezahürüdür.

Doğu Anadolu’da Ermeni mezalimi DOĞU ANADOLU'DA ERMENİ MEZALİMİ
Çavuşoğlu’ndan Ermeni provokatörlere ’bozkurt’lu cevap ÇAVUŞOĞLU'NDAN ERMENİ PROVOKATÖRLERE 'BOZKURT'LU CEVAP

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA