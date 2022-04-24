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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 24 Nisan mesajı!

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Giriş Tarihi: 24.04.2022 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 24 Nisan mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’a 24 Nisan mesajı gönderdi. Başkan Erdoğan mesajında "Vefat eden Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yâd ediyor, hayatta olan yakınlarına samimi taziyelerimi iletiyorum." dedi.

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