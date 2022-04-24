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AK Parti'den Biden'a 1915 olayları tepkisi! Ömer Çelik: Lobileri memnun etmeyi amaçlayan açıklama

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Giriş Tarihi: 24.04.2022 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
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AK Parti’den Biden’a 1915 olayları tepkisi! Ömer Çelik: Lobileri memnun etmeyi amaçlayan açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "1915 olayları konusunda tarihi olgularla ve uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamaların geçerliliği bulunmamaktadır. Buna ABD Başkanı Biden'ın 2021 yılında yaptığı hatanın tekrarı niteliğindeki bugünkü talihsiz beyanı da dahildir. Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan, bu tür açıklamaları ve kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz." denildi. Öte yandan AK Parti'den de Biden'a tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Soykırım iftirasını sektör haline getiren lobileri memnun etmeyi amaçlayan açıklama" dedi.

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