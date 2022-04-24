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İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ABD Başkanı Joe Biden ile İran’ı görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.04.2022 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
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İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ABD Başkanı Joe Biden ile İran’ı görüştü

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ABD Başkanı Başkanı Joe Biden’ın, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör örgütleri listesinden çıkarılmasına izin vermeyeceğinden "emin olduğunu" belirtti.

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