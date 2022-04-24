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Kuzey Kore'den Rusya ile ilişkilerini geliştirme sözü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.04.2022
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Kuzey Kore’den Rusya ile ilişkilerini geliştirme sözü

Kuzey Kore, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki zirvenin 3. yıl dönümü dolayısıyla Rusya ile ilişkilerini geliştirme sözü verdi.

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