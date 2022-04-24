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Son dakika: Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü

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Giriş Tarihi: 24.04.2022 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede savaştaki son durum ve müzakere süreci ele alındı.

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