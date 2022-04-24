Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg’den flaş Ukrayna açıklaması! AB’ye alınmamalı

24 Nisan 2022, Pazar
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Engelli, işsizlik, 65 yaş maaşı bayramdan önce yatacak mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?
- SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine ek zam! En düşük maaş 8.622 TL'ye yükselecek! Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
- Son dakika bayram tatili uzatıldı mı 2022? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? 5-6 Mayıs...
- Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı paraları ödeme takvimi açıklandı mı?
- Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TEFE - TÜFE Nisan ayı oranları ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı...
- BEKÇİLİK ALIMI BAŞVURU SAYFASI: Bekçilik alımı hangi illerde, ne zaman yapılacak? Bekçilik sınavı ne zaman? İl il kontenjanlar...
- Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı kira zammı son durum nedir?
- Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Mayıs ayı memur maaşı ne zaman ödenecek?
- Okullarda maske zorunluluğu kalkacak mı? Bayramdan sonra okullarda maske yasağı bitecek mi? Son gelişmeler...
- Regl olunca oruç bozulur mu? Diyanet açıklaması: Oruçluyken regl (adet) olunursa oruç bozulur mu?
- Mayıs ayı KYK bursu bayramdan önce yatacak mı? 2022 KYK bursları ne zaman ödenecek? SON DAKİKA HABERLER
- Sözleşmelilere kadro son durum: 2022'de sözleşmeli memur kadroya geçecek mi? Fark ortadan kalkıyor