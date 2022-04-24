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Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg'den flaş Ukrayna açıklaması! AB’ye alınmamalı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.04.2022
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Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg’den flaş Ukrayna açıklaması! AB’ye alınmamalı

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Avrupa medya zirvesinde yaptığı konuşmasında, Ukrayna'ya destek vermenin başka yollarının da bulunduğunu belirterek, "Ukrayna Avrupa Birliği’ne (AB) alınmamalı" dedi.

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