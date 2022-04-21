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Japonya'dan yaptırım: 8 Rus yetkiliyi sınır dışı etti! "En çok kayırılan ülke" statüsü kaldırıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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Japonya’dan yaptırım: 8 Rus yetkiliyi sınır dışı etti! En çok kayırılan ülke statüsü kaldırıldı

Japon hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası diplomatlar dahil, 8 Rus yetkiliyi sınır dışı etti. Öte yandan Japonya parlamentosu, Rusya'nın "en çok kayırılan ülke" statüsünün kaldırılmasını onayladı

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