Fransa’da seçim yarışı iyice kızıştı! Macron ve Le Pen canlı yayında kozlarını paylaştı!

"FRANSIZ BANKALAR VERMEDİĞİ İÇİN RUS BANKASINDAN BORÇ ALDIM"

Macron, Le Pen'i hedef alarak, "2014'te Kırım'ın ilhakını tanıyan ilk Avrupalı siyasetçilerden olduğunuzu düşünüyorum. Bu bizim ülkemiz için kötü bir haber. Siz Rus iktidarına ve Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e bağlısınız. Siz 2014'te Sayın Putin iktidarına yakın bir Rus bankasından borç aldınız." diye konuştu.