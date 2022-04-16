Son dakika: Rusya'dan 13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı! Aralarında Boris Johnson da var
Son dakika haberi... Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace'ın aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici hakkında Yaptırım kararı aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dahil olmak üzere toplam 13 İngiliz hükümet üyesinin Rusya'ya girişinin yasaklandığı duyuruldu.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına karşılık İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği destekler karşılığında harekete geçen Rusya, İngiltere hükümet kabinesi üyelerini kara listeye aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu adım, Londra'nın Rusya'yı uluslararası alanda izole etmeyi, ülkemizi kontrol altına almak ve iç ekonomiyi boğmak için koşullar oluşturmayı amaçlayan dizginsiz bilgi ve siyasi kampanyasına bir yanıt olarak atıldı. İngiliz liderliği, Ukrayna çevresindeki durumu kasten kötüleştiriyor. Kiev rejimini silahlarla donatıyor ve NATO adına benzer çabaları koordine ediyor. Londra'nın kışkırtması kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.
JONHSON LİSTENİN BAŞINDA YER ALDI
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan listede İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere Eski Başbakanı ve halen milletvekilliği görevini sürdüren Theresa May, İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Rennie Raab, İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, İngiltere, İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Nadine Vanessa Dorries, İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı James Heappey, İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon ve İngiltere ve Galler Başsavcısı Suella Braverman yer aldı.
Rusya açıklamasının sonunda, Ukrayna'ya destek veren diğer batılı ülkelerin de gelecekte listeye dahil edileceğini belirtti.
İNGİLİZ YAPTIRIMLARI
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Mart ayının sonlarına doğru "Putin'in savaş makinesini besleyen hayati endüstrileri kesmek için 65 yeni yaptırımı" duyurdu. Yeni yaptırımlar İngiltere'nin Vladimir Putin'in özel ordusu olarak görülen paramiliter örgüt Wagner Group'u, stratejik sektörleri, bankaları ve iş dünyasından elit isimleri hedef alıyor. Wagner Grup'un Ukrayna lideri Zelenskiy'i öldürmekle görevlendirildiği bildirilmişti. Stratejik sektörler arasında çok sayıda savunma şirketi ve Rus Demiryolları da var. Rusya'daki en büyük özel banka olan Alfa Bank ile birlikte Gazprombank'in varlıkları donduruluyor. İngiltere dünyanın en büyük elmas üreticisi Alrosa'ya da yaptırım uyguluyor.
LAVROV'UN ÜVEY KIZI DA LİSTEDE
Yaptırım uygulanan kişiler arasında Tinkoff bankası Oleg Tinkov'un kurucusu milyarder "petrol kralı" Eugene Shvidler, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın CEO'su Herman Gref ve Dışişleri Bakanı Lavrov'un üvey kızı Polina Kovaleva yer alıyor. Rusya tarafından Melitopol'un 'belediye başkanı' olarak atanan Galina Danilchenko da yaptırıma tabi tutuldu.
Yaptırım uygulanan kişilerin Birleşik Krallık'taki varlıkları donduruluyor, Birleşik Krallık'a veya Birleşik Krallık'tan seyahat etmeleri yasaklanıyor. Bugünkü yaptırımlar, İngiltere'nin işgalden bu yana yaptırım uyguladığı bankaların toplam küresel varlık değerini 500 milyar sterline ve oligarkların ve aile üyelerinin net varlık değerini 150 milyar sterlinin üzerine çıkarıyor. Yaptırım uygulanan bir diğer oligark Eugene Markovich Shvidler, Roman Abramovich ile yakın iş bağlantıları olan milyarder bir iş adamı. Net varlığının 1,2 milyar sterlin olduğu tahmin ediliyor.
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