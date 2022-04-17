Yunan gazetecinin Türkiye provokasyonuna ABD’li sözcüden tokat gibi cevap! Çok önemli bir rolü üstlendiler

"TÜRKLER ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENDİ"

Price Türkiye'nin krizin çözülmesi yönünde çok önemli bir görev üstlendiğini belirtirken, Türkiye'nin, sorunun diplomatik zeminde çözülmesi için verdiği çabaya değinen Price Türkiye'nin NATO'daki yerinin önemiyle ilgili şunları söyledi:

"Türkiye söz konusu olduğunda, Türkiye önemli bir NATO müttefikidir. Ukrayna halkının desteklenmesi ve Rusya'dan hesap sorulması çabalarına Türkiye önemli katkılarda bulunmuştur. Türkiye bir NATO müttefiğidir. NATO bu konuda çok güçlü açıklamalar yaptı. NATO, çeşitli destek biçimleri konusunda Ukrayna işle çok yakın bir iş birliği içindedir. Türkler ayrıca diplomatik zeminde bir çözüm için Rusları ve Ukraynalıları bir araya getirmeye çalışan çok önemli bir rolü üstlendiler. Ancak maalesef, ister Türkiye, ister Fransa, ister Almanya, İsrail ya da diğer ülkeler, bugüne kadar üstlenilen çabaların hiçbiri başarılı olamadı. Bu sonuç ülkelerin çabalarının eksikliğinden değil, Rusya Federasyonu, bu çatışmayı sona erdirmek için diplomasiye girişmekte ciddi görünmemesinden kaynaklanıyor."