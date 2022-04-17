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Son dakika: Ukrayna'nın Mariupol bölgesinde kalan Türkler tahliye edildi mi?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.04.2022 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022
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Son dakika: Ukrayna’nın Mariupol bölgesinde kalan Türkler tahliye edildi mi?

Son dakika haberleri... Kanuni Sultan Süleyman Camii Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, A Haber canlı yayınında bölgede kalan birçok Türk'ün tahliye edildiği iddialarına cevap verdi. Hacıoğlu yaptığı açıklamada, "Süleymaniye Camii’nde herhangi bir Türk vatandaşımız yoktu. 10 civarında sığınmış insan vardı zaten bunların hepsi Ukrayna vatandaşı." dedi.

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