İtalya'dan Rusya-Ukrayna savaşı için flaş çağrı! Çare Türkiye
İstanbul'da yapılan son Rusya-Ukrayna müzakereleri dünya gündeminden düşmüyor. Savaşın bitmesi için yoğun mesai harcanırken İtalya'dan Türkiye'nin önemine vurgu yapılan bir açıklama geldi. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Rusya-Ukrayna savaşında sona gelinmesi için çarenin Türkiye olduğunu belirtti.
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukrayna'daki savaşta barış için en çok çalışan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Di Maio, bir radyo kanalında Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ve son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, taraflar reddetse de kendilerinin diplomasiyi hızlandırmak için çalışmaları gerektiğini ifade ederken, diplomasinin ana unsur olduğunu belirtti.
"TÜRKİYE İKİ TARAFLA DA KONUŞABİLİYOR"
Avrupa Birliği'nin (AB) bir barış konferansını teşvik etmesi gerektiğini dile getiren Di Maio, "Ateşkesten önce bir barış konferansını teşvik etmemiz gerekiyor. Barış için en çok çalışan ülke Türkiye ki iki tarafla da konuşabiliyor." dedi.
YAPTIRIM AÇIKLAMASI
Bakan Di Maio, yaptırımlarla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mali kaynaklarını kesmezlerse, Rus liderin bu savaşı finanse etmeyi sürdüreceğini ve kazanacağı düşüncesiyle masaya oturmayı hiç düşünmeyeceğini vurguladı.
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