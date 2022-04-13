İtalya’dan Rusya-Ukrayna savaşı için flaş çağrı! Çare Türkiye

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukrayna'daki savaşta barış için en çok çalışan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Di Maio, bir radyo kanalında Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ve son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, taraflar reddetse de kendilerinin diplomasiyi hızlandırmak için çalışmaları gerektiğini ifade ederken, diplomasinin ana unsur olduğunu belirtti.