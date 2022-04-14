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BM'den Doğu Afrika'daki mülteciler hakkında flaş açıklama! Umutsuz bir gelecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.04.2022
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BM’den Doğu Afrika’daki mülteciler hakkında flaş açıklama! Umutsuz bir gelecek

Birleşmiş Milletler, Doğu Afrika ülkelerindeki mültecilerin iç çatışmalar, gıda krizi ve iklim değişikliği gibi nedenlerden dolayı umutsuz bir gelecekle karşı karşıya olduklarını bildirdi.

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