Rusya'dan ABD ve NATO'ya açık tehdit! Meşru askeri hedef olarak görüyoruz vururuz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov verdiği röportajda Ukrayna'ya silah taşıyan ABD ve NATO araçlarını "meşru askeri hedefler" olarak görüldüğünü söyleyerek uyardı. Ryabkov ayrıca ABD yönetimi ile Ukrayna'daki durum konusunda kapsamlı temasların "anlamsız" olduğunu belirtti.
Ryabkov, Rus TASS haber ajansına verdiği röportajda, Batı ülkelerinin Ukrayna'daki eylemlerini değerlendirdi.
ABD'nin Ukrayna'ya silah desteği verdiğine dikkati çeken Ryabkov, bu koşullarda ABD yönetimi ile Ukrayna'daki durum konusunda kapsamlı temasların "anlamsız" olduğunu belirtti.
Ryabkov şunları kaydetti:
"Aynı zamanda, Amerikalılara ve diğer Batılılara, operasyonumuzu yavaşlatma, Rus askeri birliklerine ve Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin oluşturulması sürecine zarar verme yönündeki girişimlerin engelleneceğini anlatmaya çalışıyoruz. Onları, Ukrayna topraklarında hareket eden silahlı ABD-NATO araçlarının meşru askeri hedefler olarak görüldüğü konusunda uyarıyoruz."
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