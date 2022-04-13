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Rusya füzeleri o ülkenin sınırına taşıdı! Görüntüler ortaya çıktı | ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı

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Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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Rusya füzeleri o ülkenin sınırına taşıdı! Görüntüler ortaya çıktı | ABD’den Ukrayna’ya silah yardımı

Rusya-Ukrayna savaşından sevkiyat haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya'nın 13 kilometrelik konvoyunun uydu görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, Finlandiya sınırına sevk edilen füzeler de anbean kaydedildi. Diğer bir yandan da ABD medyası, Washington'ın Ukrayna'ya 750 milyon dolarlık yeni bir silah yardımı yapmaya hazırlandığını bildirdi.

Nükleer çantasıyla helikopterden inip Batılı ülkelere gözdağı veren Rusya liderinin Finlandiya sınırına gönderdiği füze sistemleri sosyal medyada paylaşıldı. ABD Başkanı Biden ilk kez 'soykırım' sözünü kullandı. Washington'ın Ukrayna'ya helikopter göndereceği bildiriliyor.

FİNLANDİYA'YA RUS FÜZELERİ

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise Rus ordusunun Finlandiya sınırına ve Finlandiya Körfezi'ne füze sistemleri taşıdığı görüldü. Video kaydında ayrıca Helsinki tabelası da açıkça seçiliyordu.

Finlandiya yakınlarında kayda alınan füzeler, K-300P Bastion-P taşınabilir kıyı savunma sistemleri. Karadan gemilere veya uçaklara ateşlenen füzelerin menzili 1000 kilometreyi buluyor.

Füzenin havada kat ettiği hızı ise saatte 3 bin kilometreyi aşıyor.

Tarihsel olarak tarafsızlığıyla bilinen Finlandiya sınırına füzelerini gönderen Putin'in hamlesi, Ukrayna'daki durumu kötüleştirmeleri halinde düşmanlarının bunun sonuçlarıyla yüzleşeceğini söylemesinin ardından geldi.

NATO'ya üye olmayan Finlandiya'da Ukrayna işgalinden bu yana ittifaka katılma tartışmaları artmış durumda. NATO da Finlandiya ve İsveç'in hemen üye olabileceklerini birçok kez açıkladı. Moskova ise, Helsinki ve Stockholm yönetimlerine NATO'ya katılmama uyarısı yapıyor.

ABD'DEN UKRAYNA'YA HELİKOPTER

Rus işgalcilere karşı Batılı ülkelerin silah desteğini kullanan Ukrayna'ya, ABD'den yeni bir yardım geliyor. ABD medyası, Washington'ın Ukrayna'ya 750 milyon dolarlık yeni bir silah yardımı yapmaya hazırlandığını bildirdi.

NBC televizyonu, silahların gönderilmesine bu hafta onay verileceğini duyurdu. NBC'ye konuşan yetkililer, gönderilecek silahlar arasında 'deniz İHA'ları' ya da 'İHA gemileri' olarak da bilinen insansız su üstü araçları ile Mi-17 helikopterlerinin de olacağını söyledi.

OBÜS VE HAVAN TOPLARI DA OLACAK

Bir yetkili, "Gönderilecek silahlar arasında muhtemelen obüsler dahil ileri teknoloji ürünü havan topları da olacak" dedi. Üst düzey bir hükümet yetkilisi ise "Rusya'nın savaşı kaybetmesini istiyoruz" diye konuştu.

Söz konusu silahların Ukrayna'ya gönderilmeleri için Kongre'nin onayı gerekmiyor.

ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası savaşta Kiev yönetimine 1,7 milyar dolarlık silah yardımı yapmıştı. Özellikle, gönderilen tanksavar ve uçaksavarların Kiev'in savunulmasında önemli rol oynadığı biliniyor.

Ancak Ukrayna yönetimi ABD'den, ülkeye daha ağır silahlar göndermesini istiyordu. Kiev yönetimi ağır silahları özellikle, Rusya'nın yeni bir askeri harekata başlamasının beklendiği ülkenin doğusunda kullanmak istiyor.

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