Rusya füzeleri o ülkenin sınırına taşıdı! Görüntüler ortaya çıktı | ABD’den Ukrayna’ya silah yardımı

ABD'DEN UKRAYNA'YA HELİKOPTER

Rus işgalcilere karşı Batılı ülkelerin silah desteğini kullanan Ukrayna'ya, ABD'den yeni bir yardım geliyor. ABD medyası, Washington'ın Ukrayna'ya 750 milyon dolarlık yeni bir silah yardımı yapmaya hazırlandığını bildirdi.

NBC televizyonu, silahların gönderilmesine bu hafta onay verileceğini duyurdu. NBC'ye konuşan yetkililer, gönderilecek silahlar arasında 'deniz İHA'ları' ya da 'İHA gemileri' olarak da bilinen insansız su üstü araçları ile Mi-17 helikopterlerinin de olacağını söyledi.