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Nestle'de yaşanan büyük skandalda yeni gelişme! Ekipler genel merkez binasını aradı! Üretim tesisindeki bakteri nedeniyle iki kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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Nestle’de yaşanan büyük skandalda yeni gelişme! Ekipler genel merkez binasını aradı! Üretim tesisindeki bakteri nedeniyle iki kişi öldü

Fransa’da E.coli bakterisi içerdiği gerekçesiyle geri çağrılan Nestle grubuna ait Buitoni marka donmuş pizzalardan 2 çocuk hayatını kaybederken yeni bir gelişme yaşandı. Fransa jandarması Caudry kentindeki Buitoni fabrikasında ve Issy-les-Moulineaux kentindeki Nestle'nin genel merkezinde arama yaptı. İşte detaylar...

Fransa'da içerdiği Koli Basili (E.coli) bakterisi nedeniyle 2 kişinin ölümüne sebep olan Buitoni pizzaları üreten Nestle'nin merkezi ile Buitoni fabrikasında arama yapıldı.

NESTLE GENEL MERKEZİNDE ARAMA YAPILDI

Ülke basınındaki haberlere göre, 22 Mart'ta Paris Kamu Savcılığınca "adam öldürme", "aldatma" ve "başkalarının hayatını tehlikeye atma suçlamalarıyla soruşturma açılan olayla ilgili bu sabah Caudry kentindeki Buitoni fabrikasında ve Issy-les-Moulineaux kentindeki Nestle'nin genel merkezinde arama yapıldı.

Nestle merkezi ile Buitoni fabrikasındaki aramayı Çevre ve Kamu Sağlığına Yönelik Saldırılarla Mücadele Merkez Ofisi adına jandarma ekibi gerçekleştirdi.

NE OLMUŞTU?

Nestle grubuna ait Buitoni marka Fraich'Up donmuş pizzalar 18 Mart'ta E.coli bakterisi içerdiği için geri çağrılmıştı. Basında pizzaları tüketen 75 kişiye bakteri bulaştığı haberi yer almıştı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu, 8 Nisan'da söz konusu pizzaları tükettiği için 48'i çocuk 2'si yetişkin 50 kişiye E.coli bakterisi bulaştığının ve 2 çocuğun bu nedenle yaşamını yitirdiğinin teyit edildiğini bildirmişti.

PİZZA ÜRETİM HATTINDA KURTÇUKLAR

Fabrikanın eski bir çalışanının mart ayı sonunda medyayla paylaştığı fotoğraflarda, pizza üretim hattında kurtçuklar, duvarlarda mantarlar, yerlerde yiyecek parçaları, ağzı açık çöplerin olduğu görülmüştü.

Nord bölgesi Valiliği, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada Caudry'de Buitoni pizzaları üreten fabrikada yapılan 2 denetimde, hijyen koşullarının yetersiz olduğunun tespit edildiğini, bu nedenle fabrikada pizza üretiminin yasaklandığını duyurmuştu.

Nestle grubuna ait Buitoni marka pizza üretim tesisinde skandal görüntüler NESTLE GRUBUNA AİT BUİTONİ MARKA PİZZA ÜRETİM TESİSİNDE SKANDAL GÖRÜNTÜLER
Nestle’de büyük skandal! 2 çocuk öldü

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