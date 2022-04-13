Nestle’de yaşanan büyük skandalda yeni gelişme! Ekipler genel merkez binasını aradı! Üretim tesisindeki bakteri nedeniyle iki kişi öldü

NESTLE GENEL MERKEZİNDE ARAMA YAPILDI

Ülke basınındaki haberlere göre, 22 Mart'ta Paris Kamu Savcılığınca "adam öldürme", "aldatma" ve "başkalarının hayatını tehlikeye atma suçlamalarıyla soruşturma açılan olayla ilgili bu sabah Caudry kentindeki Buitoni fabrikasında ve Issy-les-Moulineaux kentindeki Nestle'nin genel merkezinde arama yapıldı.

Nestle merkezi ile Buitoni fabrikasındaki aramayı Çevre ve Kamu Sağlığına Yönelik Saldırılarla Mücadele Merkez Ofisi adına jandarma ekibi gerçekleştirdi.