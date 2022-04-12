Rusya hava ve füze saldırılarına devam edecek! Beyaz Saray’dan gerginliği yükseltecek açıklama

GÖZ YAŞARTICI GAZ KULLANILACAĞINA YÖNELİK BİLGİLER VARDI

Kimyasal silah iddialarının doğrulanması durumunda ABD'nin atacağı adımlar konusunda konuşmayı reddeden Psaki, "Daha önceden Rusya'nın göz yaşartıcı gaz da dahil birçok ayaklanmayı bastırma maddesi kullanacağına dair elimizde bilgiler vardı. Bunu Ukraynalı savaşçılar ve sivilleri zayıflatmak için kullanacaklardı. Bu bilgiyi Ukraynalılar ile en başında paylaştık." dedi.

Psaki, ABD'de bugün açıklanan ve 41 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyondan dolayı ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.