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Polonya'da Rus diplomat krizi! Envanter çıkarılıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2022
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Polonya’da Rus diplomat krizi! Envanter çıkarılıyor

Polonya'nın başkenti Varşova'da, savaştan kaçan Ukraynalılar için sıra dışı bir karar verildi. Varşova Belediyesi, Rus diplomatların kullandığı yerleşkeye el koyduğunu ve bu alanın Ukraynalı sığınmacılar tarafından kullanılacağını açıkladı.

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