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Fransa "savaş suçu" kanıtı aramak için Ukrayna'ya askeri ekip gönderdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.04.2022
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Fransa savaş suçu kanıtı aramak için Ukrayna’ya askeri ekip gönderdi

Fransa, Rusya'nın "savaş suçu" işlediğine ilişkin kanıt bulmaları için Ukrayna'ya adli tıp uzmanlarının da aralarında bulunduğu askeri ekip yolladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Fransa'nın gönderdiği ekibin "tarafsız bir soruşturma yürütemeyeceğini" savundu.

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