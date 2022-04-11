Son dakika: Avusturya Başbakanı Karl Nehammer: Putin ile görüşme dostane değildi
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rus lider Putin ile görüşmesine dair açıklama yaptı ve “Görüşme dostane değildi ve zorluydu.” dedi.
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rus lider Putin ile görüştü.
"PUTİN DOSTANE DEĞİLDİ"
Temaslarına dair açıklamalarda bulunan Nehammer, "Görüşme çok net ve açık dostane değildi, zorluydu." ifadelerine yer verdi.
Nehammer, "Savaşta iki tarafta kaybediyor. Bunu Putin'e söyledim" ifadelerine yer verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN GÖRÜŞME İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ
Dün bir açıklama yapan Nehammer, Putin'le yapacağı görüşme hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u bilgilendirdiğini duyurmuştu.
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