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Son dakika: Avusturya Başbakanı Karl Nehammer: Putin ile görüşme dostane değildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.04.2022 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
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Son dakika: Avusturya Başbakanı Karl Nehammer: Putin ile görüşme dostane değildi

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rus lider Putin ile görüşmesine dair açıklama yaptı ve “Görüşme dostane değildi ve zorluydu.” dedi.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rus lider Putin ile görüştü.

"PUTİN DOSTANE DEĞİLDİ"

Temaslarına dair açıklamalarda bulunan Nehammer, "Görüşme çok net ve açık dostane değildi, zorluydu." ifadelerine yer verdi.

Nehammer, "Savaşta iki tarafta kaybediyor. Bunu Putin'e söyledim" ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN GÖRÜŞME İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ

Dün bir açıklama yapan Nehammer, Putin'le yapacağı görüşme hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u bilgilendirdiğini duyurmuştu.

Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN, AVUSTURYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Nehammer: Başkan Erdoğan’ı bilgilendirdik NEHAMMER: BAŞKAN ERDOĞAN'I BİLGİLENDİRDİK
Nehammer: Başkan Erdoğan’ı bilgilendirdik

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