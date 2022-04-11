Macron’dan ’U’ dönüşü! Seçimler ikinci tura kalınca ’Müslümanları’ hatırladı

DÖRT ADAYDAN MACRON LEHİNE ÇAĞRI

İlk turda elenen tüm adayları alkışlayan ve kendisine oy vermeye çağıran adaylara teşekkür eden Macron, "Bu akşam bana destek olan Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse ve Fabien Roussel'e teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Yeşiller Partisi'nin (EELV) Başkanı ve 2009'dan bu yana Avrupa Parlamentosunda (AP) milletvekili Yannick Jadot, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nin (LR) adayı ve başkent Paris'in de içinde bulunduğu İle-de-France Bölgesinin Başkanı Valerie Pecresse, merkez sol Sosyalist Parti'nin (PS) adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hildago, Komünist Parti'nin (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel ikinci turda Macron'a oy vermeye çağırmıştı.

Pecresse yaptığı açıklamada, "Marine Le Pen'in iktidara gelmesini ve bunun doğuracağı kaosu önlemek için vicdanımla Emmanuel Macron'a oy vereceğim" demişti.