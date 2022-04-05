Polonya Başbakanı Morawiecki Macron'a sert çıktı: Neyi başardınız?
Dünya Buça'daki vahşetin şokunu yaşarken Putin ile telefon görüşmesi yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron çok sert bir tepki ile karşılaştı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Macron'a "Putin ile kaç kez görüştünüz, neyi başardınız? Gerçekleşen eylemlerden herhangi birini durdurdunuz mu?" şeklinde seslendi. Morawiecki'nin bu sözleri büyük yankı uyandırdı.
Buça'daki vahşetin ardından dünya ayağa kalkarken, Polonya'dan çok sert bir tepki geldi.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, sivillerin katledilmesine ilişkin uluslararası bir tepkinin ortasında Rus lider Putin ile telefon görüşmesi yapan Macron'u sert sözlerle eleştirdi.
'HANGİ EYLEMİ DURDURDUNUZ?'
Düzenlediği basın toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a hitap eden Morawiecki, "Putin ile kaç kez görüştünüz, neyi başardınız? Gerçekleşen eylemlerden herhangi birini durdurdunuz mu?" ifadelerini kullandı.
'HİTLER İLE MÜZAKERE EDER MİSİN?'
Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Suçlularla pazarlık yapılmamalı, onlarla savaşılmalı...Hiç kimse Hitler'le pazarlık yapmadı. Hitler, Stalin, Pol Pot ile müzakere eder misiniz?"
FRANSA'DAN İLK YANIT
Morawiecki'nin sözlerine yanıt Macron'dan değil Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden geldi.
Yapılan yazılı açıklamada Putin'in batılı ülkelerin taleplerini anlaması için iletişim kanallarının açık olmasının önemine vurgu yapıldı.
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