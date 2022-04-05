Polonya Başbakanı Morawiecki Macron’a sert çıktı: Neyi başardınız?

'HANGİ EYLEMİ DURDURDUNUZ?'

Düzenlediği basın toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a hitap eden Morawiecki, "Putin ile kaç kez görüştünüz, neyi başardınız? Gerçekleşen eylemlerden herhangi birini durdurdunuz mu?" ifadelerini kullandı.