Son dakika: New York’un ünlü Times Meydanı’ndaki patlama sesi korkuttu! İnsanların panik anları kamerada

Öte yandan suç oranlarının hızla yükseldiği New York bu duruma çare arıyor. Zira kentteki suç oranı geçen yıla oranla yüzde 44,13 artmış durumda.

Silahlı saldırıların da yükselişte olduğu belirtilirken silahlı saldırıların da bir önceki yıla oranla yüzde 14,5 arttığı belirtiliyor.