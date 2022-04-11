11 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rusya duyurdu: Avrupa'nın temin ettiği S-300 füze sistemini yok ettik

Son dakika: Rusya duyurdu: Avrupa'nın temin ettiği S-300 füze sistemini yok ettik

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.04.2022
ABONE OL
Son dakika: Rusya duyurdu: Avrupa’nın temin ettiği S-300 füze sistemini yok ettik

Son dakika haberi... Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Slovakya tarafından Ukrayna’ya verilen S-300 hava savunma füze sistemini personeli ile birlikte denizden “Kalibr” yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA