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Çernihiv'de Rus birliklerin füzeleri bulundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.04.2022 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
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Çernihiv’de Rus birliklerin füzeleri bulundu

Rus birliklerinin hedefi olan Ukrayna'nın Çernihiv kentindeki nehir kenarında ve suyu içinde füzeler bulundu. Bölgenin mühimmattan arındırılması için çalışmalar devam ediyor.

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