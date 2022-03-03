03 Mart 2022, Perşembe
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Ukrayna Çernigiv'de bombanın yola düşüğü an kamerada!
Ukrayna Çernigiv'de bir muhabir araç içinde yol alırken araç kamerasının kayıtta olduğu anda bombalı saldırı düzenlendi. O anlar kameraya böyle yansıdı.