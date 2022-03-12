Çernigiv'e düşen patlamamış bomba böyle etkisiz hale getirildi

Patlamamış bombayı etkisiz hale getirmeye çalıştılar. Görüntüler Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Çernigiv kentinden acil yardım ekiplerinin patlamamış bir bombayı etkisiz hale getirme anının video kaydı, sosyal medyada hızla yayıldı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, 14 havan ve top mermisinin yanı sıra yüksek tahribatlı 3 Fab-250 tipi bombanın imha edilerek temizlendiği duyuruldu.

Yoğun saldırıların hedefi olan kent, elektrik ve doğalgaz kesintisinin devam ettiği bölgeler arasında.