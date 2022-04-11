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Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Ukrayna savaşı açıklaması! Operasyon duracak mı?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.04.2022 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
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Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan Ukrayna savaşı açıklaması! Operasyon duracak mı?

Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir sonraki görüşmeye kadar Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarının durmayacağını açıkladı. Güney Kore parlamentosuna hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Donbas ve çevresinde yeni bir saldırıya hazırlandığını belirtti ve Rus ordusunun on binlerce asker topladığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir sonraki görüşmeye kadar Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarının durmayacağını açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 47. gününde devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yeni açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'da gerçekleştirdiği 'askeri operasyona' ilişkin konuşan Lavrov, "Bir sonraki görüşmeye kadar Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları durmayacak" dedi.

Lavrov, "Ukrayna ile görüşmelere devam etmemek için bir sebep görmüyorum" ifadelerini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA TEMASLARI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin başlangıcından bu yana taraflarla diplomasi trafiğini yürüten Türkiye, 29 Mart'ta müzakerelere ev sahipliği yaptı. Rusya ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe'de bir araya geldi. Ayrıca iki ülkenin dışişleri bakanları 10 Mart'ta Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda bir araya gelmişti.

ZELENSKİY'DEN FLAŞ İDDİA

Güney Kore parlamentosuna hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Donbas ve çevresinde yeni bir saldırıya hazırlandığını belirtti ve Rus ordusunun on binlerce asker topladığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Güney Kore parlamentosunda milletvekillerine seslendi. Konuşmasının başında Zelenskiy, Mariupol'de on binlerce insanın saldırlarda öldürüldüğünü söyledi.

Zelenskiy "Mariupol yok edildi, on binlerce insan öldü, ama buna rağmen Ruslar saldırganlıklarını durdurmuyorlar" ifadelerine yer verdi.

Rusya ile mücadele için askeri teknolojilere ihtiyaç duyduğunu belirten Zelenskiy "Ukrayna, uçaklardan tanklara çeşitli askeri teknolojilere ihtiyaç duyuyor ve Güney Kore yardım edebilir" dedi.

Kiev'den geri çekilen Rus güçlerine de değinen Zelenskiy Rus ordusunun hedefini Donbas'a çevirdiğini belirterek "Rus ordusu yeni bir saldırı hazırlığında ve on binlerce asker topluyor" şeklinde konuştu.

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