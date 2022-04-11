Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan Ukrayna savaşı açıklaması! Operasyon duracak mı?

RUSYA-UKRAYNA TEMASLARI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin başlangıcından bu yana taraflarla diplomasi trafiğini yürüten Türkiye, 29 Mart'ta müzakerelere ev sahipliği yaptı. Rusya ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe'de bir araya geldi. Ayrıca iki ülkenin dışişleri bakanları 10 Mart'ta Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda bir araya gelmişti.