04 Mart 2022, Cuma
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Ukrayna Çernigiv patlaması sonrası yaşananlar kamerada!
Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan Çernigiv kentine düzenlediği hava saldırısında 33 sivil yaşamını yitirdi. İşte yaşanan saldırının hemen sonrası kameralara yansıyan korku dolu anlar