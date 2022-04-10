Kinder Sürpriz’in ardından yeni skandal! Nestle’nin donmuş pizzalarında tespit edildi | Dikkat çeken Türkiye uyarısı

'GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÇOK ÖNEMLİ'

Dünyanın önde gelen üreticilerinin gıda güvenliği konusunda oldukça hassas hareket ettiğini ifade eden Boyu, bu durumun Türkiye'de de dünya standartlarında olduğunu belirtti. Boyu, "Gıda güvenliği yönetim sistemleri bu tarz durumların önüne geçmek için en etkili yöntemlerin başında geliyor. Bu zaten Türkiye'de ve dünyada büyük üreticilerin en hassas olduğu alanlardan birisi. Bu alan gıda güvenliğinin yanı sıra kaliteyi de beraberinde getirdiği için sistemi uygulayan firmalar daima kazanan tarafta olurlar" dedi.

Ferrero çatısı altında üretilen Kinder ürünlerine ve Nestle çatısı altında üretilen Buitoni ürünlerine güvenin azalacağını dile getiren Abdussamed Boyu, "Bu ürünler muhtemelen önümüzdeki günlerde ciddi pazar kaybı yaşayacak" diye de ekledi.