BM'den klasikleşen açıklama geldi: Kramatorsk'taki katliam kabul edilemez
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı son dakika açıklamasında Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentindeki tren istasyonuna düzenlenen füze saldırısına ilişkin ''kabul edilemez'' yorumunu yaptı. BM dünya tarihinde başka Afrika ülkeleri olmak üzere çok sayıda bölgede yaşanan katliamları kınamakla yetinmişti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde uluslararası insan hakları ve insani hukuku ağır ihlal eden saldırının ''kabul edilemez'' olduğunu belirterek, faillerinin sorumlu tutulması çağrısı yaptı.
"KABUL EDİLEMEZ"
Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılılığıyla yaptığı açıklamada, Kramatorsk'ta tahliye edilmeyi bekleyen aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırının ''kabul edilemez'' olduğunu belirtti.
KRAMATORSK'DA KATLİAM
Kramatorsk kentinde uluslararası insan hakları hukuku ve insani hukuku ağır ihlal eden saldırının faillerinin sorumlu tutulması çağrısı yapan Guterres, taraflara uluslararası hukukun gerektirdiği sivillerin korunması yükümlülüğünü hatırlattı.
ACIMASIZ SAVAŞA DERHAL SON VERİN ÇAĞRISI
Tahliyelerin güvenli bir şekilde yapılabilmesi ve insani erişimler için ateşkes çağrısını yineleyen Guterres, bu ''acımasız'' savaşa derhal son verilmesi gerektiğini ifade etti.
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