BM’den klasikleşen açıklama geldi: Kramatorsk’taki katliam kabul edilemez

"KABUL EDİLEMEZ"

Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılılığıyla yaptığı açıklamada, Kramatorsk'ta tahliye edilmeyi bekleyen aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırının ''kabul edilemez'' olduğunu belirtti.