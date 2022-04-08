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BM'den klasikleşen açıklama geldi: Kramatorsk'taki katliam kabul edilemez

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.04.2022 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
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BM’den klasikleşen açıklama geldi: Kramatorsk’taki katliam kabul edilemez

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı son dakika açıklamasında Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentindeki tren istasyonuna düzenlenen füze saldırısına ilişkin ''kabul edilemez'' yorumunu yaptı. BM dünya tarihinde başka Afrika ülkeleri olmak üzere çok sayıda bölgede yaşanan katliamları kınamakla yetinmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde uluslararası insan hakları ve insani hukuku ağır ihlal eden saldırının ''kabul edilemez'' olduğunu belirterek, faillerinin sorumlu tutulması çağrısı yaptı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılılığıyla yaptığı açıklamada, Kramatorsk'ta tahliye edilmeyi bekleyen aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırının ''kabul edilemez'' olduğunu belirtti.

KRAMATORSK'DA KATLİAM

Kramatorsk kentinde uluslararası insan hakları hukuku ve insani hukuku ağır ihlal eden saldırının faillerinin sorumlu tutulması çağrısı yapan Guterres, taraflara uluslararası hukukun gerektirdiği sivillerin korunması yükümlülüğünü hatırlattı.

ACIMASIZ SAVAŞA DERHAL SON VERİN ÇAĞRISI

Tahliyelerin güvenli bir şekilde yapılabilmesi ve insani erişimler için ateşkes çağrısını yineleyen Guterres, bu ''acımasız'' savaşa derhal son verilmesi gerektiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde tren istasyonuna düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 5'i çocuk en az 50 sivil yaşamını yitirmişti.

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